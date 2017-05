YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hastane önüne radar ya da üstgeçit istiyorlar

- Mahalleli yaşanan kazalardan bıktı

- Işık sisteminin yetersiz olduğunu düşünen mahalle sakinleri imza kampanyası başlattı



Mehmet Sıddık Yeşilırmak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Devlet Hastanesi önünde yaşanan trafik kazalarından bıkan mahalle sakinleri, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu öne sürerek imza kampanyası başlattı.

Eskişehir Devlet Hastanesi'ne her gün yüzlerce vatandaş tedavi olmak için geliyor. Tramvay, araç yolu ve yayaların kalabalığını zor kaldıran Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki trafik ışıkları da, özellikle Devlet Hastanesi önünde yoğun mesai yapıyor. Son zamanlarda giderek artan trafik kazalarından bıktıklarını söyleyen mahalle sakinleri ise, durumu topladıkları imzalar ile çözmek istiyor. Şimdiye kadar yüzlerce imza toplayan mahalle sakinleri, özellikle Devlet Hastanesi önünden geçen araçların hız sınırına uymadıklarına dikkat çekerek, radar ya da üstgeçit istediklerini dile getirdiler.



"Yeter artık her gün biz kaza görüyoruz"

Cumhuriyet Bulvarı esnaflarından İsmail Köroğlu, birçok kazaya şahit olduğunu söyledi. Çok sayıda kazada yaralılara müdahale ettiğini aktaran Köroğlu, "Ben 11 senedir burada esnafım. Burada yaklaşık her gün bir kaza oluyor. 11 senedir kimisini yaralı olarak, kimisini de vefat etmiş şekilde götürdüm. Ben ışık sistemlerinin burada 11 yıldır uygun olmadığını görüyorum. Neden derseniz, burada hastane yönüne dönecek araçlara kırmızı yanıyor, direkt gidecek olan araçlara da yeşil yanıyor. Büyük bir araç hastane yönüne dönmek için kırmızıda beklerken, yayalar diğer şeritten başka bir aracın geleceğini düşünmüyorlar. Burası bir de hastane önü ve araçların devamlı olarak geçtiği bir yer. Burada hız sınırı 50 ama ben 50 ile geçen bir araç görmüyorum. Hiç olmazsa burada 30-40 ile araç geçse, bu durumda zararı olmaz. Biz Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan buraya radar sistemi kurulmasını istiyoruz. Aynı Atatürk Bulvarı'nda ve Şeker Fabrikası önünde olduğu gibi. Oralardan yavaş geçiliyor, Allah korusun önümüze birisi çıksa bile kimseye zarar gelmez diye düşünüyorum. Hiç olmazsa ışıktan 20 metre geriye bir kasis yapılsın. Yeter artık yani her gün biz kaza görüyoruz. 3 gün önce de yaşlı bir teyzeye servis aracı çarptı. Kadıncağız altta kaldı ve öldü. Kadının kulağında işitme cihazı vardı. Burada şoförlerin de biraz iyi niyetli olmaları lazım. Artık yetkililerin bu durumu görmesi gerekiyor" dedi.



"Yayaya yeşil ışık çok az yanıyor"

Cadde üzerinde oturan Sabri Çevik ise, ikamet ettiği apartmanın bahçesine virajı alamayan bir çok aracın düştüğünü belirtti. Kazaların artık son bulmasını isteyen Çevik, "Bizim bahçeye 3 defa girdiler. Demirler kırıldı, önceki sene köşede bir araba kadını ezdi ve öldürdü. Benim alt katımdaki İsmail Dede, buradaki kazada vefat etti. Ben burada 11 tane kazaya şahit oldum. Buna tedbir almaları gerekir. Altgeçit mi, üstgeçit mi yapılacak artık yapılsın. Bu hastaneye günde 10 bin kişi girip çıkıyor. Sadece 2 bin 600 personel var ve burası Eskişehir'in en işlek caddelerinden bir tanesi. Trafik kurallarına kimse de uymuyor. Yayaya yeşil ışık çok az yanıyor, yolun yanına gelene kadar da sönüyor" diye konuştu.

17.05.2017 17:18:12 TSI

