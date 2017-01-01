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Devrek ve Çaycuma TSO tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:19
Devrek ve Çaycuma TSO tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi
Devrek ve Çaycuma TSO tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek ve Çaycuma Ticaret ve sanayi odaları tarafından sanayici, iş adamları ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Bakacakkadı Filyos Ecopark 100. Yıl Tesislerinde düzenlenen seminerde davetlilere Ekonomi Bakanlığı ve TOBB Koordinasyonuyla Devrek ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odaları İşbirliği ile hayata geçirilen bilgilendirme seminerinde davetlilere İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları ve Ülke Masaları- Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan Pazarına İhracat İmkanları anlatıldı. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak katılımcılara Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan'a yapılacak ticari faaliyetler hakkında bilgiler verirken, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Rukiye Duru'da UR-GE Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Yurtdışı Fuar Desteği, Yeni Karar, Yurtiçi Fuar Desteği, Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği, Türkiye Ticaret Merkezleri, Tasarım Desteği ile Marka ve TurQuailty Desteği konularında bilgiler verildi.
Düzenlenen seminere; Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Cıvak, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Erdoğan Günay, Devrek TSO Başkan Yardımcısı Çaycuma TSO Başkan Yardımcısı Ergun Çelik, Engin Deliacı, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak,Devrek, Gökçebey ve Çaycuma TSO üyeleri, sanayici, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
(FE-SÖ-Y)

17.05.2017 17:19:14 TSI
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