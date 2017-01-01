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15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı Başiskele'de yükseliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen 15 Temmuz Milli İrade Parkında çalışmalar sürüyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Türkiye'de ilk olacak olan 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı yapım çalışmaları hızla sürüyor. Park içerisinde Türk milletinin hain darbeye karşı kahramanlığını yansıtan görseller yer alacak.

Bu görsellerle 15 Temmuz hain darbe girişiminde eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananlar anlatılacak. Görseller içerisinde kamyonla, yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, tanklar, askerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ve servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak. Parktaki Temmuz ayına yetişmesi planlanıyor.

(GY-Y)



17.05.2017 17:20:07 TSI

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