ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı Başiskele'de yükseliyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:20
15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı Başiskele'de yükseliyor
15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı Başiskele'de yükseliyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen 15 Temmuz Milli İrade Parkında çalışmalar sürüyor.
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Türkiye'de ilk olacak olan 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı yapım çalışmaları hızla sürüyor. Park içerisinde Türk milletinin hain darbeye karşı kahramanlığını yansıtan görseller yer alacak.
Bu görsellerle 15 Temmuz hain darbe girişiminde eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananlar anlatılacak. Görseller içerisinde kamyonla, yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, tanklar, askerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ve servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak. Parktaki Temmuz ayına yetişmesi planlanıyor.
(GY-Y)

17.05.2017 17:20:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

Çocuk Üniversitesi yönetimi rehber öğretmenlerle buluştu
YEREL

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİ REHBER ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU
Körfez protokolü iş yeri açılışında buluştu
YEREL

KÖRFEZ PROTOKOLÜ İŞ YERİ AÇILIŞINDA BULUŞTU
FETÖ'nün &quot;TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması&quot; iddianamesi (3)
YEREL

FETÖ'NÜN "TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ YAPILANMASI" İDDİANAMESİ (3)
FETÖ'nün &quot;TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması&quot; iddianamesi (2)
YEREL

FETÖ'NÜN "TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ YAPILANMASI" İDDİANAMESİ (2)
FETÖ'nün &quot;TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması&quot; iddianamesi (1)
YEREL

FETÖ'NÜN "TÜBİTAK GEBZE YERLEŞKESİ YAPILANMASI" İDDİANAMESİ (1)
Körfez'in kızları Türkiye finalinde
YEREL

KÖRFEZ'İN KIZLARI TÜRKİYE FİNALİNDE
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Kayıp eşyanın sahibini bulmak için camiden anons yaptırmış
YEREL

KAYIP EŞYANIN SAHİBİNİ BULMAK İÇİN CAMİDEN ANONS YAPTIRMIŞ
15 Temmuz ruhu kompozisyon ve resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı
YEREL

15 TEMMUZ RUHU KOMPOZİSYON VE RESİM YARIŞMASININ KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
Yeni Şafak Yazarı Leyla İpekçi, Kitap Fuarına katıldı
YEREL

YENİ ŞAFAK YAZARI LEYLA İPEKÇİ, KİTAP FUARINA KATILDI
Ömer Tuğrul İnançer Kitap Fuarına katıldı
YEREL

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİTAP FUARINA KATILDI
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE DEAŞ OPERASYONU
Aşkım Kapışmak kitap fuarına katıldı
YEREL

AŞKIM KAPIŞMAK KİTAP FUARINA KATILDI
Gebzeli 5. öğrencilerine bisiklet dağıtımı sürüyor
YEREL

GEBZELİ 5. ÖĞRENCİLERİNE BİSİKLET DAĞITIMI SÜRÜYOR
Ünlü roman kahramanları Kocaeli Kitap Fuarı'nda
YEREL

ÜNLÜ ROMAN KAHRAMANLARI KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA
Çocuk korosundan Anneler Gününe özel konser
YEREL

ÇOCUK KOROSUNDAN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KONSER
Kitap fuarında zekayı etkileyen ilaçlar konulu konferans düzenlendi
YEREL

KİTAP FUARINDA ZEKAYI ETKİLEYEN İLAÇLAR KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Semt konaklarında mesleki kurslar devam ediyor
YEREL

SEMT KONAKLARINDA MESLEKİ KURSLAR DEVAM EDİYOR
Said Halim Paşa, Kitap fuarında anlatıldı
YEREL

SAİD HALİM PAŞA, KİTAP FUARINDA ANLATILDI
YÖK Başkanı Saraç:
YEREL

YÖK BAŞKANI SARAÇ:
Öğrenciler 15 Temmuz'u türkülerle andı
YEREL

ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ'U TÜRKÜLERLE ANDI
İşyeri denetimleri devam ediyor
YEREL

İŞYERİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...