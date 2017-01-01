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Oryantiring şampiyonası Düzce'de yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce'nin en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını belirterek "Yaklaşık 2 bin kişiyi Düzce'de ağırlayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) işbirliği ile Düzce'de yapılacak Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" öncesi basın toplantısı yapıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in katıldığı basın toplantısında ana tema "Oryantiring Farkındalığı Oluşturmak" üzerine yapılacak çalışmalar ile üç gün sürecek şampiyona hakkında bilgiler paylaşıldı.



"Milli Takım için sporcular seçilecek"

Düzce'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Mehmet Keleş, "Düzce'nin bugüne kadar spor açısından gerçekleştirmiş olacağı en büyük organizasyondur. Ne yapıyoruz? Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte Türkiye Oryantiring şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 bin sporcu ilimize geliyor. 2 bin sporcu yaklaşık 5 gün ilimizde kalacak. Sadece sporcular değil, aileleri ve yakınları da burada olacak. Zaten araştırırsanız ilimizdeki bütün oteller ve yurtlar dolmuş vaziyette. Çok güzel bir organizasyonu Düzce olarak gerçekleştirmiş olacağız. Kayıtlar yarın başlıyor. Bugün de belediyemizin önünde kurduğumuz platformla farkındalık oluşturmak ve Oryantiring sporunu vatandaşlarımıza anlatmak için etkinlik düzenleyeceğiz. İnsanlar görsün, hissetsin diye labirentte birlikte yapacağız. Birinci ve ikinci gün Kurugöl'de yapılacak. Bu güzergahlar uzmanlar tarafından hazırlandı ve harita üzerinde bu şampiyonayı Düzce'de yapacağız. Üçüncü gün Konuralp'de olacak. O gün biraz daha şenlik havası olacak. Stantlar kurulacak ve ilimizin nesi meşhur bunu anlatacağız. Şampiyona kapsamında merkezde gece Oryantiringi de olacak. Burada yarışan sporcular içinden 60 sporcu seçilecek ve burada kamp yapmaya devam edecek ve ülkelerde bizleri, ülkemizi temsil edecek. Milli takım için sporcular seçilecek. Bu bizim için büyük bir değer ifade ediyor. Ben böyle büyük bir organizasyonu Düzce'de yapmaya karar veren sayın başkana şahsım ve Düzceliler adına teşekkür ediyorum. Başarılı bir yarışma olmasını temenni ediyorum. Düzce Belediyesi olarak böyle bir organizasyona imza atmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Şampiyonası yapılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de Düzce'de düzenlenen en geniş katılımlı spor organizasyonu olduğuna dikkat çekerek "Bugün burada bir yıl boyunca devam eden Oryantiring yarışmalarının sonunda Türkiye Şampiyonasını yapmak üzere toplandık. Şampiyona bizim bu yılın en büyük yarışması. Oryantiringin bir çok farklı dalını Düzcelilere de göstermek istiyoruz. Sporcular antrenörleri ve aileleri ile burada konaklayacaklar. Büyük çapta, Türkiye'nin 81 ilinden katılım olacak. Gerçekten çok büyük bir organizasyon, Düzce'nin bugüne kadar düzenlenmiş en geniş katılımlı spor organizasyonu olacak, bu da çok önemli. Biz bu yıl seçimlerden sonra bütün yarışmalarımıza aynı etkinlikte çeşitliliğe önem verdik. Burada tarih de önemli gençlik ve spor haftası nedeniyle gençlerimizin de katılımının çok olacağını düşünüyorum. Ben Düzce'ye birkaç kez geldim ama ormanı ve bitki örtüsü ile burası doğa sporları federasyonları için son derece olumlu bir ortam. Burada yapılacak doğa faaliyetleri açısından uluslar arası kamplar için bile kullanılabilecek bir ortam. Kendisine de söyledim. Türkiye çapında bir yana Balkanlardan gelecek sporcular için de önemli bir kamp noktası olacaktır. Burada yönetim kurulu üyelerimizden diğer üyelerle de burada olacağız. Üç gün boyunca Oryantiringle dolu saatler geçireceğiz. Çocuklarımızı bol oksijenli ortamda yarışmasalar bile piknik yapmalarını isterim. Renkli geçeceğini düşündüğüm Gece Oryantiringi'nin özellikle görülmesini arzu ederim. Pazar günü bir yıl boyunca mücadele eden sporcularımız emeklerinin karşılığını ödüllerini alacak. Ben bu organizasyon için çalışmalar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

(TT-AY)



17.05.2017 17:21:16 TSI

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