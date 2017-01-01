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BEÜ'de İnternet ve Psikolojimiz" başlıklı konferans gerçekleştirdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:22
BEÜ'de İnternet ve Psikolojimiz" başlıklı konferans gerçekleştirdi
BEÜ'de İnternet ve Psikolojimiz" başlıklı konferans gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Prof. Dr. Erol Göka Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde "İnternet ve Psikolojimiz" başlıklı konferans gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu konferansa BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Erol Göka konferansında hayatımızın bir parçası haline gelen internetin ne kadar doğru kullanıldığına, internetin psikolojimizi ve geleceğimizi nasıl etkilediğine değinerek yapılan araştırmalardan bahsetti.
Prof. Dr. Erol Göka şunları söyledi: "Hep üstünde durmamız ve netleştirmemiz gereken husus, yeni bir dünyada yaşadığımızdır. Ben onu "yeni denizin balıklarıyız" olarak tanımlıyorum. Bilgisayar icat edildiğinde, dev bir binaya ancak sığıyordu. Bir müddet sonra bu dev aygıtlar, evlerimize, ofislerimize daha sonra da telefonlarımıza girdi. İcatların hayatlarımıza etkilerini bir süreç içinde görmek lazım. Bilgisayar da sanayi ve otomobiller kadar etkili bir değişiklik getirdi dünyamıza. En çok itiraz ettiğim kavramlardan biri bu; internet bağımlılığı. Ne bağımlılığı, şaka mı yapıyorsunuz? Otomobil ilk yapıldığı zaman, biri çıkıp "insanlar otomobillere bağımlı oluyorlar, vakitlerinin dörtte birini otomobilde geçiriyorlar" dese, komik olmaz mıydı? Elbette psikiyatride "internet bağımlılığı" diye bir tablo var ama gündelik anlamından çok farklı. Biz psikiyatride internet bağımlılığını, sadece online oyunlar bağlamında kullanıyoruz. İnternet oyunlarının başından kalkmayanları, sabah akşam bu şekilde boşa vakit öldürenlere internet bağımlısı diyoruz. Yoksa internetin hayatımızdaki yerini kastetsek, hepimize bağımlı demek gerekirdi. Biz şimdi tam geçiş döneminde bulunuyoruz. Büyük bir ihtimalle bir süre sonra kavramlar yerli yerine oturacak. İnternetteki oyun bağımlılığı çok ciddi bir sorun ama internetin hayatımızdaki yeri de giderek artacak. Mesela Japonya'da bilgisayar oyununun başında ölen çocuklar, gençler var. Bu durumu anlayıp bir çare üretmemiz lazım. Oyun bağımlılığı, yeni teknolojinin getirdiği yeni rahatsızlıklar arasında. Ben bu dünyayı hem faydalı buluyorum hem de "bu işin sonu nereye gider?" diye eleştiriyorum. Yeni bir iletişim ağının içine de giriyoruz ve psikolojimiz de burada yeniden biçimleniyor. İnsanları telaşlandırmamak gerekiyor. Bu konuda saplı samanı birbirine karıştırmayan, düzgün araştırmalar yapmak durumundayız."
Konferans sonunda dinleyenlerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Erol Göka'ya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer günün ve konferansın anısına teşekkür plaketi takdim etti.
(SÖ-SÖ-Y)

17.05.2017 17:22:44 TSI
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