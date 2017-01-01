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Ahlat MYO'da mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2016-2017 mezuniyet töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, bazı kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, okul birincisi Tuba Atay'ın konuşmasıyla başladı.

Ardından kürsüye çıkan Ahlat MYO Müdürü Harun Koçak ise, bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplandıklarını belirterek, "Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu 2016-2017 dönemi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Hoşgörülü, kendinize özgü, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak başarılı gelecek nesillerin yetişmesinde de payınız olsun" dedi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ise, öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, tüm öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu da, tüm öğrencileri öncelikle ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade ederek, "Sizi buraya gönderen anne babalarınızın boynunu eğik bırakmadığınız için, önünüze çıkan engelleri aştığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Hayat önünüze her zaman engeller çıkartacak ama kazananlar sadece vazgeçmeyenlerdir. Başarı tesadüf değil, başarı sadece gayret edenlerindir. Son olarak çok özel bir yerde eğitim öğretim hayatınızı tamamladınız. Siz değerli kardeşlerimizi tebrik ediyorum, bundan sonra ki hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ahlat MYO Müdürü Harun Koçak tarafından katkılarından dolayı Kaymakam Tekbıyıkoğlu, Başkan Çoban ve Rektör Yardımcısı Rüstemli'ye plaket takdim edildi.

Ardından öğrencilere anı belgeleri ve bölüm birincilerine plaketleri protokol tarafından verildi. Mezuniyet pastası kesimi, kep atma ve kokteylin ardından tören son buldu.

(SAD-MSA-Y)



17.05.2017 17:22:47 TSI

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