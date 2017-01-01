YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Maliye Bakanlığı 2017 yılı Nisan dönemi vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarını paylaştı

Maliye Bakanlığı 2017 yılı Nisan dönemi vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarını paylaştı

- Erzurum bölge ortalamasını geçti





ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanlığı 2017 yılı Nisan dönemi vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarını paylaştı. Nisan ayı bazında Erzurum'da tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 39,79'a yükseldi. İlde tahakkuk eden vergi tutarı 797.0 milyon, tahsil edilen vergi tutarı ise 297.2 milyon TL olarak bildirildi.

NİSAN AYI TAHAKKUK EDEN VERGİ

Dönemde tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 747,0 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi'nde 997,9 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde 1.5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5.3 milyar, Türkiye'de ise 299.0 milyar TL olarak kaydedildi. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı ülke toplamında yüzde 0.24'lük pay gösterdi.

NİSAN AYI TAHSİL EDİLEN VERGİ

2017 Nisan döneminde tahsil edilen vergi tutarı Erzurum'da 297,2 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi'nde 393,1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde 609,6 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1,4 milyar, Türkiye toplamında ise 158,6 milyar TL olarak bildirildi. İlin tahsil edilen vergi tutarının ülke payı yüzde 0.18 oldu.

NİSAN AYI ERZURUM'UN BÖLGESEL PAYI

Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen değerlendirmede, Erzurum'un tahakkuk eden vergi payı KUDAKA istatistik Bölgesi'nde yüzde 74,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde yüzde 46.9, Doğu Anadolu'da yüzde 14.0; tahsil edilen vergi payı da KUDAKA'da yüzde 75,57, Kuzeydoğu'da yüzde 48,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 20,20 olarak kaydedildi.

TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANLARI

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu ve KUDAKA istatistik Bölgesi ortalamasının üstünde çıktı. Vergi tahsilatının tahakkuka oranı Erzurum'da yüzde 39,79, KUDAKA istatistik Bölgesi'nde yüzde 39,19, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi'nde yüzde 38,80, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 34,78, ülkede yüzde 53,0 oldu.

NİSAN AYI BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORTALAMALARI

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde tahakkuk eden verginin en yüksek olduğu il Van olurken, Erzurum 3'üncü sırada yer aldı.. Bölge illeri tahsilatın tahakkuka oranları Tunceli'de yüzde 60,87, Bitlis'te yüzde 31,1, Elazığ'da yüzde 36,06, Ardahan'da yüzde 49,94, Muş'ta yüzde 33,7, Kars'ta yüzde 39,32, Bingöl'de yüzde 34,36, Erzurum'da yüzde 39,79, Erzincan'da yüzde 37,8, Malatya'da yüzde 37,10, Ağrı'da yüzde 35,79, Iğdır'da yüzde 29.01 Hakkari'de yüzde 11,87, Van'da ise yüzde 10,15 olduğu açıklandı.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 17:23:06 TSI

NNNN

