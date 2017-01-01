YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret

Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden toplam 25 proje sunuldu. Projelerde görev alan 70 öğrenci hem bir eser çıkarmanın gururunu yaşadı hem de projelerini gelen misafirlere sunarak onları bilgilendirdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın açılışını yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri, veliler ve diğer okullardan yoğun katılım sağlandı.

(SK)



17.05.2017 17:24:23 TSI

NNNN

