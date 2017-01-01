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Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:24
Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret
Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.
Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinden toplam 25 proje sunuldu. Projelerde görev alan 70 öğrenci hem bir eser çıkarmanın gururunu yaşadı hem de projelerini gelen misafirlere sunarak onları bilgilendirdi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın açılışını yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri, veliler ve diğer okullardan yoğun katılım sağlandı.
(SK)

17.05.2017 17:24:23 TSI
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