BEÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen törende beyaz önlüklerini giydi.
Programa Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak, Prof. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okşan Dağlı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zehra Safi Öz, Obezite ve Diyabet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Demir, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Aktunç, Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meryem Akpolat Ferah, Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ayşegül Kara, öğretim üyelerimiz ve Zonguldaklı Eczacılar katıldılar.
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak, öğrencilerin beyaz önlük giyme coşkusunun yaşandığı programda meslek deontolojisine bağlı, her zaman gelişime açık, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, toplum sağlığı hizmetlerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde, eğitim ve öğretimde güçlü akademik temellerle ülke ekonomisine ve kalkınmasına yarar sağlayan nitelikli eczacılar yetiştirmeyi hedeflerdiklerini söyledi.
Programın sonunda öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadılar.
(SÖ-SÖ-Y)
17.05.2017 17:26:24 TSI
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