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DAİB'den Dış ticaret bilgilendirme seminerleri



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ERZURUM (İHA) - Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ve Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle, Erzurum, Doğubayazıt/Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars İllerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek Programlarının tanıtılması ve hedef pazar ülkeleri ile ilgili teknik bilgilerin paylaşılması amacıyla 8 Mayıs 2017 tarihinde Erzurum'da başlayan dış ticaret bilgilendirme seminerleri; 9-10-11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Doğubayazıt, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta devam etti. Dış ticaretle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerlere ilgili kurum kuruşlarının yetkilileri, meslek örgütleri ve ihracatçı firmaların yoğun katılımı oldu.

5 gün süren seminerler kapsamında Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından hâlihazırda ihracat yapan ve/veya ihracat yapma potansiyeline sahip firmalara ''İhracata yönelik devlet destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, İş Dünyası için Ticari Bilgiye Erişim ve İran, Irak ve Azerbaycan Pazarı İhraç İmkânlarına'' yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmaları için "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında firmaların pazarlama ve üretim becerilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu açıklayan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Çağatay BAŞER, ''Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi'' ile ''Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi'' konu başlıklarında iki ayrı sunum yaptı.

Akabinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Oğuzhan Kökosmanlı ''İran Pazarına İhracat İmkanları'' konulu sunum yaptı. İran'ın Türkiye açısından çok önemli bir pazar olduğuna değinen Kökosmanlı ''Önümüzdeki yıllarda dünyanın ve Avrupa'nın gözü İran'da olacak, Türk firmalar mutlaka pazara girmeli, ama önce detaylı bir hazırlık yapılmalı, İran ile iş yapan firmalardan, meslek örgütlerinden (Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri), Ticaret Müşavirliği'nden, DEİK'ten ve Ekonomi Bakanlığı'ndan

bilgiler alınmalı, ilgili web sayfalarından gerekli araştırmalar yapılmalıdır. İran pazarına girişi uzun vadeli bir proje olarak planlayarak ambargo sonrası İran pazarını avantaja dönüştürmelidir.'' dedi.

Program devamında İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanları Ümit Sevim ve Songül Bektaşoğlu Irak ve Azerbaycan Pazarına İhracat İmkanları sunumları yaptı. Sevim ve Bektaşoğlu; Irak ve Azerbaycan pazarına ihraç imkanlarına yönelik katılımcılara yol göstererek, Azerbaycan ve Irak'ın Türkiye açısından önemli birer pazar olduğuna değinerek Türk firmaları mutlaka bu pazarlara girmeli ve bu fırsatı önce Türk firmalar avantaja dönüştürmeli dedi.

Seminerin son bölümünde İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Mustafa Yılmaz ''İş Dünyası için Ticari Bilgiye Erişim'' konulu sunum yaptı. Günümüz iş dünyasında ticari bilgiye erişimin işletmeler açısından önemli olduğunu açıklayan Yılmaz ''İşletmeler, sahip oldukları ve kullanabildikleri bilgi ölçüsünde rakiplerinden üstün konuma ulaşabilmektedir. İşletmeler gitgide karmaşıklaşan iş süreçleri ile başa çıkabilmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Güncel ve güvenilir ticari bilgiyi en kısa sürede ve tek noktadan iletmek en önemli amaçtır'' açıklamasından bulundu.

5 gün süren ve yaklaşık 250 ihracatçı firma temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme seminerlerinin faydalı ve doyurucu olduğunu ifade eden katılımcılar ''Bu tür programların ihracata yönelik farklı konularda da yapılması gerektiğini belirterek memnuniyetleri dile getirdiler. Sunumların gerçekleştirilmesinin ardından, program soru ve cevap bölümüyle birlikte son buldu.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 17:27:42 TSI

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