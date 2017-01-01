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Şanlıurfa'da huzurlu sokaklar uygulaması



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da huzurlu sokaklar uygulaması yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de huzurlu sokaklar uygulaması yaptı. Sabah saat 09:00'da başlayıp 15:00'da biten uygulamaya 300 polisle katılan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı park, hastane ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Uygulamalarda 25 tanesi büyük yaşta olmak üzere toplam 47 dilenciye işlem yapıldı. Yaklaşık 600 şahıs ile 82 aracın sorgulandığı uygulamalarda bir aranan ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

(Şİ-SD-Y)



17.05.2017 17:27:06 TSI

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