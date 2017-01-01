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Samsun TSO'ya helikopter pistli bina

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
Samsun TSO'ya helikopter pistli bina
Samsun TSO'ya helikopter pistli bina
- Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu:
- "Yeni binamızın üzerinde heliport olacak"

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Eylül ve Ekim aylarına kadar yeni binamızın kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Yeni binamızın üzerinde heliport olacak ve şehir içinde helikopterin iniş yapacağı tek yer bu bina olacak" dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 2017 Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. TSO Davut Altan Meclis Salonu'nda gerçekleşen meclis toplantısında, odanın faaliyetleri hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda konuşma yapan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni bina çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.
Yeni hizmet binasının ilk betonunun döküldüğüne dikkat çeken Murzioğlu, "Eylül ve Ekim aylarına kadar yeni binamızın kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Projenin üzerinde heliport var. Bu tabii ki sadece bizim yapmamızla olmuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almamız gerekiyordu. Konuyla ilgili gerekli yerlerle yazışmalarımızı yaptık. Umarım izni bize verecekler. Şehir içinde helikopterin iniş yapacağı tek pist burası olacak" diye konuştu.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Murzioğlu, "Önümüzdeki 2019 yılında 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutlayacağız. Biz Samsun olarak bütün dünyada ses getirmesi için ilk adımı burada attık. 100'üncü yıl için bir dizi çalışma başlattık. Milli bayramlarımız güncelliğini yitirmiyor ama unutulmaya yüz tutuyor. Biz hiçbir zaman unutmayacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımının bu şehirde atıldığını ve bunu bize yaşatan büyüklerimizi her zaman hatırlayacağız" şeklinde konuştu.
(ŞB-SLH-Y)

17.05.2017 17:27:12 TSI
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