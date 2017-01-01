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İstanbul GGK'dan DTSO'ya ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
İstanbul GGK'dan DTSO'ya ziyaret
İstanbul GGK'dan DTSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Kurulu Başkanı Abdülsamet Temel, üyeler TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu'nu ziyaret etti.
Ziyarette TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan, DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ ve Düzce İl GGK üyeleri hazır bulundular.
İstanbul GGK'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Abdülsamet Temel, girişimcilerin profilleri ve girişimcilik alanlarıyla ilgili birçok çalışma ve araştırma yaptıklarını, bu noktada Anadolu'dan gelecek olan verilerin de kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. TOBB'un gençlere vermiş olduğu bu fırsatı değerli bulduklarını belirten Temel, diğer illerin GGK'larıyla da koordineli şekilde çalışarak ciddi bir veri tabanı oluşturma niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Yapılan çalışma ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Düzce GGK Başkanı Cemal Aksan da girişimcilik konusunda yapılacak olan çalışmaların ilerideki dönemlerde ülke ekonomisinin ve girişimciliğin gelişiminde önemli rol alacağını söyledi. Düzce'nin girişimcilik açısından Türkiye'de en üst sıralarda olduğunu da söyleyen Aksan, çalışmayı ve üretmeyi seven bir toplum olduklarını ifade etti.
Toplantının sonunda Düzce GGK Başkanı Cemal Aksan, İstanbul GGK Başkanı Abdülsamet Temel'e günün anısına bir plaket takdim etti.
(AY)

17.05.2017 17:27:33 TSI
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