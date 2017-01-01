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Fatih Taziye Evinde onarım ve genişletme çalışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fatih Mahallesinde bulunan Ali Yılmaz Taziye Evinin bakım, onarım ve genişletme çalışması yapıldı.

Taziye evi projeleriyle dikkat çeken ve bu anlamda hayırsever vatandaşlarla birlikte önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesi, son olarak Fatih Mahallesinde bulunan Ali Yılmaz Taziye Evinde bakım,onarım ve genişletme çalışması yaptı. Daha önce sadece erkeklere hizmet veren taziye evinin üst katına giriş açarak bayanların da bu katı kullanmasını sağlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bunun yanında devam eden çevre düzeninin de kısa süre içerisinde tamamlanarak taziye evinin halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

(CK-SD-Y)



17.05.2017 17:28:06 TSI

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