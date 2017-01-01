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Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, muhtar ve vatandaşlarla halk toplantısında bir araya geldi.

Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Toplantı Salonunda geçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Kılıç'ın yanı sıra kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda muhtar ve vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdi.

Yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Kılıç, halk toplantılarının muhtarlar tarafından tüm vatandaşlara duyurulmasının önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, halk toplantılarının çeşitli nedenlerle istek ve sorunlarını iletemeyen vatandaşların kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam olduğunun altını çizdi. Kılıç, "Çevre düzenlemesi, üst ve alt yapı konularında ödeneğimiz hazır durumda. Öncelikle kanalizasyon çalışmasını bitireceğiz. Aksi halde iki kere inşaat çalışması yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Yapımında sona gelinen semt kütüphanesini on gün sonra hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Kılıç, gençlik merkezinde de son çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Yeni yapılacak merkez camii için çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü camii için ihale yapılacak. Yapılacak olan cami, Mutki'ye yakışan bir camii olacak. Vatanımızı sevdiğimizi iddia ediyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Mutki'ye katkıda bulunmak istiyoruz. Sizlerde yapacağımız hizmetler noktasında bizlere yardımcı olun" diye konuştu.

Mutki'nin terör bölgesinde bulunduğunu söyleyen Kılıç, güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını, ilçede teröristlerin faaliyet göstermelerine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Toplantıda söz alan İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan ise, güvenlik konusunda önemli işlerin yapıldığını söyleyerek, kırsal bölgelerde göçer ve çobanların teröristlere karşı dikkatli olmalarını istedi.

(VO-MSA-Y)



17.05.2017 17:28:20 TSI

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