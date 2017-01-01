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Cizre Belediyesi mezarlığa yeni bir görünüm kazandırdı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesinin yaptığı çalışmalar neticesinde Asri Mezarlığı yeni ve modern bir görünüm kazandı.

Cizre Belediyesinin Asri Mezarlığında yaptığı çalışmalar kapsamında mezarlığın çevresinde bulunan duvar setleri, demir korkuluklar ve mezarlık kapıları yenilenerek Asri Mezarlık yeni bir görünüme kavuştu. Cizre Belediyesi daha önce mezarlığın ışıklandırma sistemini, ilaçlama, temizleme, sulama ve kullanım suyu için 90 metreküplük galvanizli prizmatik havuzun yapılması yanı sıra şimdi de mezarlığın çevresinde bulunan duvar setleri, demir korkuluklar ve mezarlık kapılarını yenileyerek Asri Mezarlığına yeni ve modern bir görünüm kazandırdı.

(AY-MP-Y)



17.05.2017 17:33:55 TSI

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