YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kösemusul, TÜMSİAD yönetimini ağırladı

Başkan Kösemusul, TÜMSİAD yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyeti ağırladı.

SATSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu iade-i ziyarette konuşan Başkan Kösemusul, Sakarya'nın hızla gelişen ve büyüyen bir il olduğuna dikkat çekerek böyle bir bölgede hizmet ediyor olmanın bahtına inandığını da dile getirdi. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Bugün dünyada büyük bir rekabet var. Biz bürokratik zorluklarla birlikte mücadele ediyor, rekabet etmeye gayret ediyoruz. İş dünyası olarak üretim ve gelişme adına üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemizin çok çalışan bir iş dünyasına ihtiyacı var" dedi.

Güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasiye en kısa zamanda kavuşulacağına inandıklarını ifade eden Kösemusul, "2023 hedeflerimize doğru hızla ilerleyeceğiz. Bu ilerlemede Sakarya lokomotif bölgelerden biri olma yolunda ilerliyor. Potansiyeli yüksek, geleceğe hazırlanan şehrimizin tüm sektörlerinde çevre ve insan odaklı örnek çalışmaları hayata geçirerek Sakarya'mızı Milli Üretimler ve Otomotiv Şehri, Türkiye'nin yıldız şehri hüviyetine ulaştıracağımıza inanıyoruz. İşte bu yüzden Sakarya'mızın hedeflerini, geleceğini düşünüyoruz. Milli değerlere sahip bir ilimiz var. Sadece sanayi sektöründe değil, tarım, ticaret ve turizm alanında da iddialı ve potansiyeli olan bir il. Her ilçemizin farklı bir özelliği var. Bu yüzden yatırımlar konusunda çevre ve tarım alanları faktörünü göz önünde bulundurarak seçici davranıyoruz. Sakarya sanayi olduğu kadar tarım alanında da ciddi potansiyeli olan bir bölge. Bu yüzden tarım alanlarına zarar vermeden sanayide kümelenmeye özen gösteriyoruz. Biz SATSO olarak ekip çalışması ile üstesinden gelinmeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez ise SATSO'nun bütün sanayici ve iş adamlarını kapsayan büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve birlikte katma değer sağlamak adına çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Bu birlikteliğin üretime pozitif yansıyacağını ifade eden Başkan Ölmez, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde TÜMSİAD'ın genel kuruluna katılarak hak yolunda ilerleyenlerle yol almak istiyoruz diyerek TÜMSİAD'ı onurlandırmıştır. Sakarya'da iş dünyası temsilcileri olarak SATSO ile işbirliği ve ortak çalışmalardan memnuniyet duyarız. Bu dönem hem ülkemiz hem ilimiz için kalkınma ve icraat vaktidir" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



17.05.2017 17:34:56 TSI

NNNN

