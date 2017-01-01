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Özel Sanko İlkokulu öğrencilerinin resimleri derece yaptı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin düzenlediği "Oyun" temalı XI. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışmasında Özel SANKO Okullarının üç öğrencisi ilk 10'a girdi.

23 şehirden ilk ve ortaokul öğrencilerine ait 1474 eserin yarıştığı ve 8 kategoride düzenlenen yarışmada her kategorinin ilk 10 eseri seçilerek toplam 80 eser ödüllendirildi.

Özel SANKO İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Güney Genco "1'inci sınıflar" kategorisinde, 4. sınıf öğrencileri Naz Özbay ve Boğaçhan Gürer "4.sınıflar" kategorisinde ilk 10'a girerek ödül kazandı. Özel SANKO İlkokul Müdürü Hülya Bingül, öğrencilerinin "Bütün İnsan" hedefiyle yetiştirildikleri ve bu anlamda akademik başarının yanı sıra, sanat ve spor alanlarında da başarılarını önemsediklerini belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

(SD-Y)



17.05.2017 17:35:37 TSI

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