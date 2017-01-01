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Necdet Aksoy, Marka Şehirler Zirvesi'ne katıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:40
Necdet Aksoy, Marka Şehirler Zirvesi'ne katıldı
Necdet Aksoy, Marka Şehirler Zirvesi'ne katıldı

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, bu yıl 2. gerçekleşen Marka Şehirler Zirvesi'ne katıldı.
Zirvede sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel tüm kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, şehirleri şehir yapan insani ve sosyal açıdan yaşam kalitesini artırmaya yönelik evrensel ortak değerler ele alındı. Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy'un da konuşmacı olarak katıldığı zirvede davetlilerin beğenisine sunulan Safranbolu Tanıtım Filmi ise büyük beğeni topladı.
Toplantıda söz alan Aksoy, "Bireysel Korumacılığın Bilinçli Korumacılığa Dönüşmesi" başlığı altında 1936 yılında yapılan imar planı, 1975 yılında alınan yerel yönetim koruma kararı, Safranbolu'da Zaman adlı belgesel film, ilk restorasyonlar, koruma amaçlı imar planları, Dünya Miras Listesine giriş konularının yanı sıra Beyaz Masa, SAKEM, Hayır Çarşısı, Bilgi Evi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi gibi uygulamalar gibi birçok konuda bilgiler aktardı. Geliştirilen projeler sonucunda dünya çapında ödüllerin alındığını belirten Aksoy, son 8 yılda Safranbolu'yu ziyaret eden turist sayısının yüzde 58 artış gösterdiğini vurgulayarak, "Safranbolu Belediyesi olarak bir tek amacımız var. Daha yaşanılır bir Safranbolu ve kültür değerlerinden bir tek kremiti bile yere düşürmemek. Turizmi geliştirmenin kültür değerlerinin korunarak sürdürülebileceğini düşünüyorum" dedi.
(AÇ-GY-Y)

17.05.2017 17:40:30 TSI
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