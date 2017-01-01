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Tiyatro ve dans gösterisinde Sakaryadaki Roman kültürü konu alındı



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından Sakarya'daki Roman kültürünün anlatıldığı 'Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm' adlı tiyatro ve dans gösterisi düzenlendi.

Devlet Konservatuvarı bölümlerinden öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen gösteride Sakarya'daki Roman kültürünü konu aldı. Gösterinin genel sanat yönetmenliğini ve koreografisini Yrd. Doç. Kerem Cenk Yılmaz, senaryo-kurgu ve araştırmasını Umut Erdoğan, müzik yönetmenliğini de öğretim görevlileri Tuncay Kardaş ve Hamdi İtil yaptı. Sakarya'nın Erenler ilçesi Yenimahalle'de askere giden bir gencin hikayesini anlatan gösteri, izleyicilere keyifli bir gece geçirtirken, finalde ise duygulandırdı. Tiyatro ve dansın birleştiği oyun öncesinde salonu tamamen dolduran izleyiciler, yaklaşık bir buçuk saat süren gösteri sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

(BCT-GY-Y)



17.05.2017 17:41:30 TSI

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