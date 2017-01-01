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İnönü'ye Şehitlik Ormanı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü'de çocuklara fidan dikimini özendirmek amacıyla yapılan etkinlikte, oluşacak olan ormana "Şehitlik Ormanı" isminin verileceği belirtildi.

İnönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İnönü Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Jandarma Komutanı Caner Aldıkaçtı, İnönü Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sami Yasin Uysal'ın katılımıyla fidan dikimi yaptı. Kütahya-İnönü Karayolu üzerinde bir araziye yapılan fidan dikimi ile çocuklara ağaç sevgisi aşılamak amaçlandı. İsminin "Şehitlik Ormanı" olacağı açıklanan alanda dikilen her fidan şehitleri temsil edecek. İnönü Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ise Kendisinin diktiği fidana Şehit Ömer Halisdemir adını verdi.

(MSY-



17.05.2017 17:41:44 TSI

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