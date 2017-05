YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen Medya Dünyası başlıklı etkinlikte, Star Gazetesi Köşe Yazarı ve Sunucu Ömer Ekinci, Radyo Ritim Genel Yayın Yönetmeni Uğur Bozdağ ile Muhabir Gazeteci ve Radyocu Enes Özdemir'i konuk etti.

İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İşletme Topluluğu Başkanı Ahmet Yaşar, topluluğun kuruluş amaçlarının Düzce Üniversitesinin kurumsal kimliğini ve öğrencileri en iyi şekilde temsil etmek, Üniversitenin ve Düzce'nin tanıtımında etkin bir şekilde rol almak, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak ve iş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Medya Dünyası etkinliğiyle medyanın, günümüzde bireyler ve toplum üzerindeki tesirini ölçmek istediklerini belirten Topluluk Başkanı Ahmet Yaşar, davetli konuşmacılara ve Topluluğun Akademik Danışmanı Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak'a katkıları ve katılımları için teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmasından sonrasında sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Muhabir Gazeteci ve Sunucu Enes Özdemir, kendisinin de Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek radyoculuk ve gazetecilik mesleğini yaptığı için mutluluk duyduğunu ifade etti. İnsanların hayatın her döneminde hayal kurması gerektiğini ve kurulan bu hayaller sayesinde bireylerin varlığını sürdürebileceğini dile getiren Özdemir, kurulan hayallerin gerçekleşmesi için de adım atılması ve çok çalışılması tavsiyesinde bulundu.

Program, Radyo Ritim Genel Yayın Yönetmeni Uğur Bozdağ'ın konuşmasıyla devam etti. Televizyon ve gazetelerin reklam pastasının büyük bir kısmını aldıklarını belirten Bozdağ, radyoculara üvey evlat muamelesi yapıldığına dikkat çekerek en küçük dilimin radyoculara bırakıldığını ifade etti.

Radyo programlarında dinleyicilerin şarkılarla eğlenirken sunucuyla da bilgilenmesi gerektiğinin altını çizen davetli konuşmacı, insanların her yaş evresinde öğrenmeye açık olmalarının önemine vurgu yaptı. Türkiye'de gençlere yeterince şans verilmediğini dillendiren Uğur Bozdağ, "Şans verilmedi diye bir yerlere geldiğinizde, size uzatılan yardım elini geri çevirmeyin." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konferansın son konuşmacısı olan Star Gazetesi Köşe Yazarı ve Sunucu Ömer Ekinci, insanın dünyaya mükemmel bir şekilde geldiğini, sonrasında aldığı eğitim ve toplum yönlendirmeleriyle olumlu ve olumsuz yönde değiştiğini ifade ederek sözlerine başladı. Yaratılan her insanın kendisine özgü bir özelliğinin olduğunu söyleyen Ekinci, bugün Türkiye'de kendisini keşfetmeden, özelliğini öğrenmeden ölen birçok insanın olduğunu sözlerine ekledi.

Başarılı insanların ortak noktasının çok çalışmak olduğunu belirten Ömer Ekinci, "Zor işlerden kaçmayın. Rahat iş aramayın. Bugün rahat iş ararsanız, emeklilikte ne yapacaksınız?" sözleriyle iş hayatındaki çalışmanın önemine dikkat çekti.

Programın kapanış konuşmasını yapan İşletme Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, etkinliğin herkes için faydalı olduğunu ifade ederek misafir konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

