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Ekinlik adasında deniz otobüsü seferleri başlıyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Marmara adalar ilçesine bağlı Ekinlik adasında deniz otobüsü seferleri başlıyor.

Kışın az bir nüfusla, yazın ise turizme bağlı olarak yoğun rağbet gören Ekinlik adasına deniz otobüsü seferleri yapılmaya başlandı. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin yetkilileri ile görüştüklerini ve gerekli izinlerin alınması ile seferlerin en kısa sürede başlayacağını belirtti. Ada halkı, seferlerin başlamasından dolayı memnuniyetlerini iletti.

(İA-MŞ)



17.05.2017 17:42:22 TSI

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