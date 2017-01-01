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TKDK proje sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:43
TKDK proje sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi
TKDK proje sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı'nın Birinci Başvuru Çağrı Dönemi'nde projesi onaylanan başvuru sahiplerine yönelik sözleşme bilgilendirme toplantısı düzenledi.
TKDK desteği ile açılan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, başvuru sahiplerini tebrik ederek sözleşme aşamasından sonraki uygulama sürecinde yükümlülüklerini yerine getirme noktasında dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kurşun, "Projelerde taahhüt edilen iş hacminin birebir yerine getirilmesi gerekmektedir. Yatırımlarınızla ilgili yapılacak tüm değişiklikler Kuruma resmi olarak mutlaka bildirilmelidir. Yatırımcılarımızın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı herhangi bir zarara uğramasını asla arzu etmeyiz. Bugün size sözleşmelerinizin taslak hallerini teslim edeceğiz. Sözleşmelerinizi imzaladıktan sonra yatırım için takdir edilen hibe miktarı sizin adınıza hazinede bloke edilecektir. Yani sözleşme imzalandıktan sonra yatırımın ödenek diye bir problemi olmayacaktır" dedi.
Tanıtım videosu gösteriminin ardından, sözleşme süreci ile ilgili sunum yapıldı. Başvuru sahiplerinin sorularının cevaplanmasının ardından taslak sözleşmeler incelenmesi üzere proje başvuru sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD II 1. Başvuru Çağrı Döneminde, 1 süt üretim tesisi, 5 et üretim tesisi, 1 fındık kırma tesisi, 25 arıcılık ve 1 mermer atölyesi olmak üzere toplam 33 proje desteklenecek. Toplam yatırım tutarı 16 Milyon 688 bin TL olan 33 projeye, 9 Milyon 335 Bin TL hibe desteği sağlanacak.
(RY-ÖS-Y)

17.05.2017 17:43:17 TSI
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