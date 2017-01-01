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'1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu' SAÜ'de düzenlendi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü işbirliğiyle '1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu' düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve iki gün sürecek sempozyum, açılış konuşmaları ile başladı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yaptığı açılış konuşmasında ilki düzenlenen sempozyumun güzel bir başlangıç olacağını belirterek, "Öğrencilerimiz bu yıl yaklaşık 9 tane kongre yaptılar. Hepsi çok çok başarılı kongreler oldu. Öğrencilerimizden alışkanlıklarını artık değiştirmelerini istiyoruz. Kendileri bu tür işler yapmaya başladılar. Bu durum gerek üniversitemizde, gerekse dünya genelinde konuşulmaya başlandı" dedi.

Öğrencilerin yetkinliklerinin nasıl arttırılabileceği konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Öğrencilere kulüpler açabiliriz, bu tür toplantılar düzenleyebiliriz. Sınıf içi, sınıf dışı faaliyetler düzenleyebiliriz. Bizim öğrenci tarafımız buna çok hazır. Biz özellikle akademisyenleri buna hazırlamaya çalışıyoruz. Her şey değişebilir, fakat ilk önce akademisyen mantalitesini değiştirmemiz gerekiyor. Bazı akademisyenler -biz hiç değişmeyelim fakat öğrenciler değişsin- gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Yeniliklere açık, en önemlisi yönetme yeteneği, iletişim becerisi olan, kendiliğinden bir şey ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirebilirsek, başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuda çabalarımız devam ediyor. Bu kongrenin de buna önemli bir destek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ekonomi ve finans alanında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi. Sempozyum, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Bilen'in başkanlığını yaptığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çil, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen ve SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı Doç.Dr. Veli Yılancı'nın konuşmacı olarak katıldığı panel ile devam etti.

(BCT-GY-Y)



17.05.2017 17:45:29 TSI

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