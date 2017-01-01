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Minik ellerin diktiği tohumlar fide oldu

- Salihli'de tohum ve fide şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yerel tohumu yaşatmak amacıyla kısa adı GEMA olan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı, Salihli Beşeylül İlkokulu ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu işbirliği ile tohum ve fide şenliği düzenlendi.

Beşeylül İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen tohum ve fide şenliğinde, öğrenciler tarafından kentte yerel tohum zenginliğini artırmak amacıyla fide viyollerine ekilen fideler sergilenirken, Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu öğrencileri tarafından stant açılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yerli tohumları tanıtıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından tohum ve fide şenliğinin açılış konuşmasını yapan Beşeylül İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Sarp, kardeş okul projesi kapsamında yerel tohumların korunması amacıyla GEMA Vakfı ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu işbirliği ile okul bahçesine kurdukları sera da yerel tohumları ektiklerini dile getirerek, amaçlarının yerli tohumu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu Müdüresi Yıldız Kul'un ardından konuşan GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ise projeyi önümüzdeki yıl 10 okulda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Amaçlarının yerel tohum zenginliğini sağlamak olduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, hedeflerinin ise 10 okulda yüz bin yerli fidanı yetiştirip, üreticilere dağıtmak olduğunu belirtti. Tohumların bir sebze ve meyve tohumu olmadığını, iki ülke arasında atılan sevgi tohumları olduğunu değinen Salihli Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Bilginin paylaşıldıkça artığı bir dönemde çok küçük gördüğümüz tohumlarında paylaşıldıkça artacağını diliyoruz" dedi. Bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini belirten Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise GEMA, Beşeylül İlkokulu ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokuluna birlikte önemli bir projeye imza attıkları için teşekkür etti.

Programa katılan protokol üyeleri serada yetiştirilen fideleri incelerken, okul öğrencilerinin gösterileri ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Beşeylül İlkokulu Bahçesinde gerçekleştirilen fide ve tohum şenliğine ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanvekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

(BA-ÖND-Y)



17.05.2017 17:46:53 TSI

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