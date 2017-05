YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri İl Müftülüğünün misafiri oldu

ERÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri İl Müftülüğünün misafiri oldu



KAYSERİ (İHA) - İl Müftülüğü ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı bu yıl mezun olacak 400 öğrenciye yemek ikramında bulundu.

Davete İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve öğrenciler katıldı.

Davetin sonunda konuşma yapan Fakülte Dekanı Sayın Yeşilyurt, programda özellikle emeği azımsanamayacak derecede çok olan İl Müftüsü Sayın Güven'e ve kendilerini burada misafir eden Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin idarecilerine teşekkür ettikten sonra, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyin bir sonu olduğu gibi hayatın da bir sonu var. Hayat, çok da hızlı geçiyor; fark etmişsinizdir bunu. Daha dün hazırlık sınıfına başladığınızda, 'bu okul nasıl bitecek, bu dersleri nasıl başaracağım' diye düşünürken, şimdi bitiriyorsunuz elhamdulillah.

İçinde bulunduğumuz anın değerini, kıymetini bilelim. İçinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirelim. Her an ölüm gelip bizi bulabilir, biliyorsunuz bunu. Bugüne kadar dört ya da beş yıl boyunca çok şey yaşadık; sevindiğimiz ve üzüldüğümüz şeyler oldu. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bizden yana hak varsa helal olsun. Bahtınızın açık olmasını diliyorum. Hayatınızda başarılar temenni ediyorum. Allah (cc) yâr ve yardımcınız olsun."

Sayın Yeşilyurt'tan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüdeki yerini alan İl Müftüsü Sayın Güven, sözlerinin başında, bu programı Ramazan ayı içerisinde bir iftar yemeği davetiyle yapmak istediklerini, ancak öğrencilerin Ramazan içerisinde sınav yoğunluklarının olduğunu beyan etmeleri üzerine bugün burada yapma durumlarının hâsıl olduğunu belirtti. Bulundukları okulun muhtevası hakkında İlahiyat Fakültesi Hocalarını ve öğrencilerini bilgilendiren Sayın Güven,daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl, ülkemizde ilk olarak, İlahiyat Fakültesi kız öğrencileri arasında hazırlık, 1 ve 2. sınıflarda okuyup da hafızlık yapmak isteyenlere, en güzel ve en nezih Kur'an kursumuz tahsis edildi. Burada öğrencilerimiz, iki ve üç kişilik odalarda kalarak, sadece hafızlık için gayret ediyorlar; tabi fakültelerindeki derslerini de aksatmamak suretiyle. Şu an itibariyle 56 öğrencimiz var bu kursumuzda. Gelecek yıllarda da bunun artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Bir dahaki yıl içerisinde, erkek öğrencilerimiz içinde böyle bir uygulamayı sağlamanın uğraşısı içerisindeyiz. Bu kursların bütün ihtiyaçlarını Türkiye Diyanet Vakfımız karşılamaktadır. Bu vesileyle bütün bir İslam dünyasında ilim ehli insanlarımızın yetişmesine katkı sağlayabilirsek kendimizi bahtiyar sayacağız.

Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum. Yüce Mevla, hepinizi din-i Mübin-i İslam'a hâdim kişiler eylesin. Bizleri de dinine hizmette daim eylesin."

