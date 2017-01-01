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Tuşba'da 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (SİMMDER) ortaklaşa düzenlediği 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile SİMMDER'in ortaklaşa düzenlediği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl 2.'si düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül törenine Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve SİMMDER Başkanı Hamdullah Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğrenci ile velileri katıldı. Mikail Tekçi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin bir konuşma yaptı.

Ardında kürsüye çıkan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, desteklerinden dolayı SİMDER Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısına teşekkür etti. Tuşba Belediyesi olarak kuruldukları ilk günden bugüne bir dertle dertlendiklerini ifade eden Özgökçe, "Serhat şehri olan Van'ımızda bir tek gencimiz eğer imansız kabre giderse; bundan belediye başkanları ve burada görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının payı vardır. Dünya hayatı geçici, bizler bu dünyada imtihan için varız. Tuşba Belediyemizin Sancaktepe İmam Hatip Mezunları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz ve İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımızın da destekleriyle dağıtmış olduğumuz 12 bin adet Temel Dini Bilgiler eserinin okuma yarışmasından sonra bugün burada ödül törenindeyiz. Tabi burada hem Tuşba, hem İpekyolu, hem Edremit, hem de Gevaş ilçemizde 12 bin kitap dağıtıldı ve bunun akabinde 9 bin öğrencimiz imtihana girdi. Bu imtihan 4 Mayıs'ta okullarımızda sınava girerek derece yapan öğrencilerimizi cep telefonu, bilgisayar ve bunun dışında bisikletler, kitap okuma setleri ve İstanbul ve umre gezisi ile ödüllendiriyoruz" dedi.

Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasına ciddi bir teveccühün olduğunu anımsatan Özgökçe, "Hamdolsun bu projenin ödül törenine öğrencilerimiz, aileleriyle beraber katıldılar. Onları inşallah yakın zamanda umreye göndereceğiz. Tabi burada öğrencilerimizin alın teriyle kazanmış oldukları sevincini halkımızla beraber paylaştık. Tabi Tuşba Belediyesi bu ödülleri önümüzdeki dönem daha da çok arttıracaktır. Çünkü bizler şunu gördük; çok ciddi bir teveccüh var. Her verdiğimiz eser, her verdiğimiz kitap satır satır okunuyor ve bizlerde bunun heyecanını yaşıyoruz. İnanıyoruz ki Tuşba'da halkımız bu şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandığı gibi dini değerleri ve siyer ile ilgili bütün bilgileri gözden geçirerek mübarek Ramazan ayına daha hazır hale geleceklerdir. Ben tekrar buradan Tuşba Belediyesi çalışanlarına, Sancaktepe İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneğine ve tüm katılımcılara, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve SİMMDER Başkanı Hamdullah Arvas ise, "Bu sene yapmış olduğumuz okuma yarışması gerçekten çok önemli. SİMMDER ve Tuşba Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugün burada düzenlemiş olduğumuz İslami kitap okuma yarışmasının ödül törenini icra etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu okuma kervanına katılmış bütün öğrencileri tebrik ederim. Bu kısa sürede okudukları kitaptan sınava girerek dereceye giren öğrencilerimiz ayrıca tebrik ediyorum. SİMMDER olarak 6. yılımızda bu çalışmalarımızı Allah'a hamdolsun Türkiye geneline yayarak gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Peygamber Efendimizin (sav) hayatını anlatan kitap dağıtık, bu sene ise temel dini bilgiler kitabını dağıttık. Bu kitaplarımızın tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı baskılı ve faydalı kitaplardır" diye konuştu.

Bu yıl Tuşba başta olmak üzere Edremit, İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde de Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması düzenlediklerini belirten Arvas, yarışma kapsamında 12 bin adet temel dini bilgiler kitabı dağıttıklarını söyledi. Arvas, "Van'da bu sene 2.'sini düzenlediğimiz bu yarışmanın geçen sene de Tuşba Belediye Başkanlığımızla bu programı gerçekleştirdik. Belediye başkanımız rica etti, 'bu sene program kapsamını genişletelim' dedi. Bu sene Tuşba ilçesinin yanı sıra İpekyolu, Edremit ve Gevaş'ta dahil edildi. Bu çalışmamızı Van'ın 4 büyük ilçesinde tamamladık. Toplamda 12 bin adet temel dini bilgiler kitabı dağıttık. Bu kitapları okuyarak dereceye giren 10 öğrencimiz umreye gitmeye hak kazandı. Bu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 8 öğrencimiz ipohone 6 almaya hak kazandı onları da tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra 8 öğrencimiz laptop kazandı, onları da tebrik ediyorum. Ayrıca 25 öğrencimiz İstanbul gezisi ve diğer dereceye giren öğrencilerimize de çeyrek altın ve çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Yani çok ödüllü, bol ikramlı, bereketli bir çalışma oldu. Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından sınavda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

(MSA-Y)



17.05.2017 17:49:58 TSI

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