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ASMEK yıl sonu sergisi

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "ASMEK gurur abidemiz"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük yaygın eğitim kurumlarından biri olan Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) yıl sonu sergisi ile büyüledi. Merkez ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Başkan Menderes Türel 2005 yılında kurdukları ASMEK'in bugüne kadar 189 bin 542 kişiye hizmet verdiğini söyledi.

Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından (ASMEK) eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin, özel tasarımların yer aldığı sergi Cam Piramit'te ziyaretçileriyle buluştu. ASMEK sergisi açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi ASMEK kurucu mimarı Ebru Türel, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve çok sayıda kursiyer, aileleri ve davetliler katıldı.



"ASMEK büyük eserimiz, gurur abidemiz"

Serginin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ASMEK yıl sonu sergisinin bir nevi mezuniyet töreni olduğuna dikkat çekerek, "ASMEK 2005 yılında kuruldu ve bugün dev bir eğitim kurumuna dönüşen büyük bir eserimiz oldu. Bu eserlerin bugün sergilendiği buluşmadayız. ASMEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim, Antalya'nın en önemli projelerimizden birisidir, adeta bir gurur abidemizdir" dedi.



"Tüm ilçelerde açacağız"

2005 yılından bugüne 22 kurs merkezinde, 480 branşta 7 bin 870 kurs açıldığını belirten Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "ASMEK bünyesinde 2005'ten buyana 189 bin 542 kursiyere eğitim verilmiştir. Yani adeta bir il nüfusu büyüklüğünde kursiyer istifade etmiştir. 12 yılda 124 bini kadın, 65 bini erkek kardeşimize eğitim ve kurs hizmeti vermişiz. Bu sene ASMEK'lerde 22 kurs merkezinde, 208 branşta, 1034 kurs açılmıştır. Kurslarımıza 6 bin 799 erkek, 19 bin 114 kadın olmak üzere 25 bin 913 kişi kayıt olmuştur. Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Aksu, Elmalı, Kemer, Demre ilçelerimize de götürdük. Hedefimiz kalan ilçelerimizde de ASMEK açmak."



"Girişimcilik cesareti veriyor"

ASMEK'lerin sadece eğitim vermekle yetinmediğini, girişimcilik kurslarıyla da girişimcileri cesaretlendirdiğini belirten Başkan Türel, "Kursiyerlerimiz artık kendi işyerlerini açıyor. 2016 eğitim döneminde girişimcilik kurslarımızda 350 kardeşimiz bulunuyor ve bunların 167'si kadın kardeşlerimiz. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi kadınlarımızın aynı zamanda girişimci ruhuna da destek oluyor. ASMEK, insanımızın, özellikle kadınlarımızın üretici olmasını da teşvik ediyor. Umreye gidebilecek kadar gelir elde eden kursiyerimiz olması çok sevindirici. Bir başka kursiyerimiz önce öğrenci olduğu ASMEK bünyesinde öğretmen olarak hizmet veriyor. Bu çok önemli. ASMEK'in Kapalı Yol ve Sarısu satış ofislerinde kursiyerlerin ürünlerini satışa çıkarıyoruz. Aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan tanıyoruz. Tünektepe'de de satış alanları oluşturup ASMEK ürünlerini satılmasına imkan tanıyacağız" şeklinde konuştu.



"Eşim ASMEK moda evinden giyiniyor"

ASMEK'lerin ciddi bir Moda Evi olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, eşi Ebru Türel ve AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in de ASMEK Moda Evi'nden giyindiğini açıkladı. ASMEK Moda Evi'nin aynı zamanda ekonomik olduğunu da vurgulayan Türel, "Dünyada ve Türkiye'de marka olmuş modacıların yanında bizim ürünlerimiz çok dikkat çekici. Bakarsınız eğitimde yarattığımız gibi ASMEK Moda konusunda da bir marka yaratırız. Moda evi sipariş üzerine kıyafet üreterek, yine aile bütçelerine kursiyerlerimizin katkıda bulunmasına imkanı veriyor. ASMEK modaevinin yeni tasarımcılar da yetiştireceğine inanıyorum" dedi.



"Kadınlar üstün insanlardır"

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim anlayışımızda kadın kesinlikle ekonomik ve sosyal hayata en aktif şekilde, üretici şekilde katılmalıdır. Kadınlar üstün insanlardır, hem anne, hem üretici hem yönetici olabilmek gibi büyük bir başarıya imza atabilmek kolay iş değildir. Bugün halen kadına saygı duymayan, evde eşine saygı duymayan, hatta şiddet uygulayan insanların haber olduğunu üzülerek görüyoruz. Burada bir kere daha kadına şiddet uygulayanların aslında bağımlı, korkak kişiler olduğunu, kadına şiddet ortadan kalkana kadar da bu konuyla ilgili kararlılıkla mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum. ASMEK sadece kursiyerlere meslek edindirmiyor aynı zamanda rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyor. Vatandaşlar buluşuyor ve hayatın güzelliklerini paylaşıyor. Bu konularda büyük başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. 2005'ten bu yana büyük başarıyla geldi. Büyükşehir belediyesinin yönetimler değişse de süreklilik arz ederek 2005'te attığımız tohumların fidanlar üreterek devam ediyor olması gurur verici"



Ebru Türel'e özel teşekkür

2005 yılında ASMEK kuruluşu sırasında eşi Ebru Türel ile birlikte bu kadar büyük bir başarı elde edeceklerini ummadıklarını belirten Başkan Türel, "Gerçekten büyük bir başarı yakaladık. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir hanımefendi vardır. Bunun en güzel örneği kıymetli eşim Ebru hanımefendidir. Kendisine hala sosyal projelerimiz içerisinde ASMEK'in gelişmesine katkıda bulunduğu için özel bir teşekkür ediyorum. Kendisini gönülden alkışlıyorum" şeklinde konuştu.



Çocuk etkinlik odaları

ASMEK'te kadınların kurs alırken çocuklarının da etkinlik odalarında eğitim aldığını anlatan Başkan Türel, "Kadınlarımız çocukları sebebiyle eğitim ve kurslardan mahrum kalmasın diye ASMEK'lerde çocuk etkinlik odaları da açtık. Kadınlarımız ASMEK'e geldiğinde kapıda çocuğunu eğitim bölümüne bırakıyor, kursunu görüyor. Sonra da alıp evine dönüyor.

Kadın kardeşlerimiz çocuklarını güvenilir bir ortama emanet ederek, kurslara gönül rahatlığı ile katılabiliyor. 2014'ten bu yana çocuk etkinlik odalarından faydalanan çocuk sayısı 1000'e ulaşmıştır. Bu sabah engelli çocuklarımıza okul öncesi eğitim vermek üzere yeni bir proje başlattık. Valimizle protokolü imzaladık. Özel çocuklara sahip kardeşlerimizin aileleri çarşıya çıkmak istediğinde, elektrik, su faturası ödemek istediğinde, pazarda işi olduğunda ne yapar benim çocuğum diye düşünmeden Engelli Mola Evleri'ne birkaç saatlik ve bir günlük bırakabilecek. Çocuklar burada eğitimlerini alacaklar, aileler de işlerini gördükten sonra çocuklarını alıp, gönül rahatlığıyla evlerine dönecek. Biz bu işlerimizi uluslararası platformlarda ses getirecek düzeyde gerçekleştiriyoruz. Dünyada en iyi yapan vakıf, kurum kuruluş ve derneklerle işbirliği yapıyoruz" dedi.



Türel tebrik etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasının ardından eşi Ebru Türel ve davetlilerle birlikte ASMEK kursiyerlerinin gerçekleştirdiği defileyi izledi. Gitar resitalinin ardından, Başkan Türel ve eşi Ebru Türel sergi stantlarını tek tek gezerek kursiyerleri tebrik etti. ASMEK kursiyerlerinin yıl boyunca öğrendikleri hünerleri, ürettikleri el emeği ve göz nuru eserlerin yer aldığı ASMEK 17-23 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. 7 güne yayılan yıl sonu sergileri bu yıl da kapsamlı ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir program içeriğine sahip. ASMEK kursiyerlerinin, bağlama, gitar, halk oyunları, modern danslar, şiir dinletisi ve sahne gösterileri ile ASMEK sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.

(SM-



17.05.2017 17:50:10 TSI

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