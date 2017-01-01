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Karabük'te 150 kişi okuma yazma sertifikası aldı



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Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi tarafından başlatılan "Her Mahalleye Bir Sosyal Yaşam Merkezi" projesi kapsamında 150 kişiye okuma yazma diploması verildi.

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen okuma yazma kurslarına katılarak eğitimlerini tamamlayan 150 kişi sertifikalarını aldı. Okuma yazma kursunda diplomasını alan 51 yaşındaki Şefika Kabullar, "Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye Sosyal Yaşam Merkezimizi mahallemize yaptırdığı için teşekkürlerimi sunarım. Sosyal Yaşam Merkezi benim ikinci evim oldu. Çünkü burada okuma yazma, dikiş nakış kursları sayesinde kendimizi geliştiriyoruz. Bilgi ve becerilerin yanında yeni yeni dostluklar kazanıyorum. Burada kursiyer olmaktan ben ve tüm arkadaşlarımız son derece mutluyuz. Bugün kendimle gurur duyuyorum çünkü artık okuma yazma biliyorum. Okumanın yaşı yoktur diye çıktığımız bu yolda bizleri bu imkanı veren Sayın Belediye Başkanım, Müdürlerimiz, Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu hanımefendiye ve bize okuma yazma öğreten öğretmenimizi saygı ile selamlıyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar hoş geldiniz, iyi eğlenceler dilerim" dedi.

(AÇ-GY-Y)



17.05.2017 17:50:38 TSI

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