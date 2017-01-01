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Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Orgeneral Savaş ile bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ise Vali İsmail Ustaoğlu'na gösterdiği nezaket dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(YY-AT-Y)



17.05.2017 17:51:22 TSI

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