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Açıköğretim öğrencileri sisteme ilişkin görüşlerini paylaştı

- Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney,

- "Açıköğretim ile örgün sistem arasındaki fark azalıyor"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Açıköğretim Sistemi Öğrenci Buluşmaları'nın ilki gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Kuş ve öğrenciler katıldı.



"Açıköğretim ile örgün sistem arasındaki fark azalıyor"

"Açıköğretim Sistemi Öğrenci Buluşmaları" etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemini daha da iyileştirmek, yapılanların doğruluk ve yanlışlığı anlamak adına öğrenci düşüncelerini önemsediklerini ifade etti. Konuşmasının devamında Açıköğretim Sisteminin gelişimine dikkat çeken Prof. Güney, " Açıköğretim kaynaklarının sadece basılı kitap olmadığını, önemli nitelik ve sayıda çevrimiçi kaynakların da olduğunu kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Hangi noktaya geldiğimizi nasıl farklılaştığımızı anlatmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, konuşmasının sonunda örgün ve açıköğretim sistemleri arasındaki farkın giderek azaldığını belirterek Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin de yararlanması, sosyalleşmesi adına çevrimiçi öğrenci kulüplerinin kurulduğunu ifade etti.

"Açıköğretim Sistemi Öğrenci Buluşmaları" öğrencilerin Açıköğretim Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik düşüncelerinin aktarımıyla son buldu.

(BRK-



17.05.2017 17:52:35 TSI

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