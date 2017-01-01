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Fethiye'de öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:53
Fethiye'de öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
Fethiye'de öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü ilkokul öğrencisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emin Acar (61) idaresindeki 48 S 3263 plaklı öğrenci servisi Karagedik Mahallesinden Fethiye istikametine seyrederken, akaryakıt istasyonundan aniden önüne çıkan Volga Avcı'nın (42) kullandığı 48 JG 473 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan servis minibüsü devrildi. Kazada servis şoförü Acar ile birlikte minibüste bulunan Karagedik İlkokulu öğrencisi Fatma Elif Millioğlu, kardeşi Muhammet Asım Millioğlu, Feyza Gök ve Yiğit Dirlik yaralandı.

Öğrenciler ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edilirken hafif yaralı minibüs şoförü Acar olay yerinde tedavi edildi.
Kazayı haber alan öğrenci yakınları hastanelere koştu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenen yakınları rahat bir nefes aldı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan iki kardeş taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan diğer öğrencilerin gözetim altında tutulduğu belirtildi.
(MY-MB-Y)

17.05.2017 17:53:16 TSI
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