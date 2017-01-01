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İmam Hatipli Öğrencilerden; "Tübitak Bilim Fuarı"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen fuarın açılış törenine katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tören sorası fuarı gezdi. Fuardaki projeleri yakından inceleyen, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler alan Başkan Öztürk, öğrencileri tebrik ederek ileriki çalışmalarında başarılar diledi.

Düzenlenen bilim fuarı hakkında basına açıklamalarda bulunan Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ebubekir Koyuncu; " TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, son yıllarda okullarda bilimsel gelişmenin artmasında çok önemli roller üstleniyor. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinde çok büyük katkıları var. Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak bu sene ilk defa 4006 TÜBİTAK Projesi gerçekleştirme kararı aldık. Öğrencilerimizin emekleri, öğretmenlerimizin gayretleri ve yönlendirmeleriyle böyle bir proje ortaya çıktı. İmam Hatip Liseleri, sadece din eğitiminin verildiği okullar değil, aynı şekilde üniversiteye hazırlık ve bilimsel araştırmaların hayat bulduğu, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için dini ilimlerin yanında fenni ilimlerinde yer aldığı okullar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür projelere devam edeceğiz. Bireysel TÜBİTAK Projelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında İmam Hatipli öğrenciler tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Terör Sorunu, Bayatlatmayan Ekmek Sepeti, Elma Pili, Pisagor Teoremi, Volkanizma Oluşumu, Tsunami Oluşumu, Kan Gruplarının Zeka Üzerine Etkisi, Sobalı Evlerde Sıcak Su Kullanımı, Geleneksel Türk Tiyatrosu Gölge Oyunu, Yahyalı' nın Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler, Hac İbadeti, Mescid-i Nebevi, Uhud Savaşı, Arapça Fiil Çekim Tablosu, Kur'an-ı Kerim'de İsmi Geçen Hayvan Ve Meyveler gibi konular işlendi.

(SK)



17.05.2017 17:53:37 TSI

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