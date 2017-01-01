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TKDK'dan 69 projeye 50 milyon TL hibe

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:55
TKDK'dan 69 projeye 50 milyon TL hibe
TKDK'dan 69 projeye 50 milyon TL hibe

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD programı 2. dönem 1'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan 69 projeye 50 milyon TL hibe vereceklerini söyleyerek, amaçlarının Malatya'yı bu konuda birinci yapmak olduğunu belirtti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD programı 2. dönem 1'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında projesi uygun bulunan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan faydalanıcılara yönelik 'Sözleşme Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıda konuşan TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, sözleşme taslaklarına itiraz süresinin 10 gün olduğunu ifade ederek, TKDK'nın yaptığı çalışmalardan bahsetti. IPARD 1'in 2016'nın sonu itibariyle bittiğini kaydeden Tunç, "Bu süreç içerisinde İPARD 1'de 278 projeye, yaklaşık 103 milyon TL'lik bir hibe verdik ve İPARD 1'i bu şekilde sonuçlandırdık. Biz İPARD 2'nin birinci çağrısına iddialı girmiştik. Malatya'yı bu anlamda birinci yapmak istiyorduk. Şimdi Malatya'yı her alanda birinci yapmak şart oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla bizim de artık her konuda birinci olmamız lazım. Bu anlamda çalışmalarımız daha farklı alanlarda gelişti ve 400'e yakın proje aldık. Bu projelerden 69 tanesiyle sözleşme imzalayacağız. Yedeklerle birlikte bu sayı artacaktır. Bu dönemde vereceğimiz hibe miktarı ise yaklaşık 50 milyon TL olacak. Biz bu dönemde daha çok besi hayvancılık anlamında projelere ağırlık verdik ve bu alanda yaklaşık 30 tane sözleşme imzalayacağız. Bunun yanında Malatya'da kayısı olmazsa olmazımız. Bu anlamda da kayısı işletmeleri ve soğuk hava depolarına da öncelik verdik. Bu alandaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. 2'nci çağrıda çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak" ifadelerini kullandı. TKDK olarak tarımsal anlamdaki gelişmeleri ve eksiklikleri yakından takip ettiklerini dile getiren Tunç, "Bize başvuran faydalanıcılarımızı da bu anlamda yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için en doğru, en net bilgileri bizden ve kurumumuzdan alabilirsiniz. Sözleşme imzaladıktan sonra da bir tek muhatap alacağınız yer bizim kurumumuz olsun, uzman arkadaşlarımız olsun. Bu bilgilendirme toplantısının en büyük amaçlarından birisi de bu. Bütün sorunları önceden bilip ona göre müdahale edebilmeliyiz" şeklinde konuştu. TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç'un konuşmasının ardından, program, uzmanların sunumuyla devam etti.
Bir otelde yapılan toplantıya TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ve İPARD 2'de sözleşme imzalamaya hak kazanan faydalanıcılar katıldı.
(BT-SD-Y)

17.05.2017 17:55:40 TSI
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