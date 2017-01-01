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İznik Halk Eğitim'de yıl sonu heyecanı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Halk eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Marmarabirlik toplantı salonunda açılan sergi ilgi gördü. Geleneksel el sanatları sergisi bir hafta boyunca açık kalacak. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslara devam eden kursiyerlerin 2016-2017 dönemine ait çalışmaları göz kamaştırdı. Sergi açılışına Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile çok sayıda davetli katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ablak, "Milli eğitim faaliyetleri içerisin de, halk eğitim merkezlerinin büyük önemi vardır. Her zaman ve her yerde yediden yetmişe eğitim ilkesine göre hareket eden halk eğitim merkezlerinde iyi insan, iyi vatandaş ve vasıflı insan gücü yetiştirilmesi hedeflendirilmektedir. Bu hedefler doğrultusunda örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinden ayrılmış veya herhangi bir kademesin de eğitim gören bütün vatandaşlarımıza hiçbir yaş sınırlaması oluşmaksızın kazanmaları ve ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunma imkânı sağlanmaktadır. İlçemiz genelinde bugüne kadar 38 branşta 204 kurs açıldı. Bu kurslara 2093 kadın, 1275 erkek olmak üzere 3368 kursiyer katıldı" dedi.

Protokol mensupları konuşmaların ardından sergiyi gezdi.

(MŞ)



17.05.2017 17:56:07 TSI

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