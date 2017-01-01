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"Karakavak Kent Parkı Fikir Proje Yarışması" sonuçlandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:58
"Karakavak Kent Parkı Fikir Proje Yarışması" sonuçlandı
"Karakavak Kent Parkı Fikir Proje Yarışması" sonuçlandı
- Park için 20 proje yarıştı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Karakavak Kent Parkı Fikir Proje Yarışması'nda dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Ödül töreninde bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Bülent Yılmaz, "Bizim için anlamlı bir gün. Öğrencilerimizin yapmış olduğu projeler bugün burada ilgililerin beğenisine sunulmakta. Büyükşehir Belediyemiz 270 dönümlük bir alanı Karakavak Kent Parkı olarak düşünmekte. Malatya için çok önemli olan bu alanı Malatya halkının hizmetine sunabilmek için öğrencilerimiz ile birlikte çalışarak çok güzel projeler hazırladık. Karakavak Kent Parkı Fikir Proje yarışmasına 41 öğrencimiz 20 proje hazırlayarak katıldılar. Hazırlanan projeler hem bizim için hem de Malatya için önemli projeler. Büyükşehir Belediyemiz ile daha öncede bazı projelerde birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmayı arzu etmekteyiz" şeklinde konuştu.
"Yakın ve güçlü bir diyalog içerisindeyiz"
Peyzaj Bölümü öğrencileri tarafından 20 proje hazırlandığını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, "Büyükşehir Belediyemizin Karakavak Kent Parkı için hazırlanan ve her biri birbirinden güzel olan 20 proje burada sergilenmektedir. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen bütün öğrencilerimizi kutluyorum. İnönü Üniversitesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile çok yakın ve güçlü bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Üniversitemizin bütün projelerine destek vermekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz de üniversite olarak bu dönemde bütün birikimimizle şehrimizin ve Büyükşehir Belediyemizin yanında bize düşen bir vazife varsa birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizin bu projelerini böyle bir ortam oluşturarak değerlendirdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Her projenin farkındalığının olması lazım"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, üniversite ile birlikte gerçekleştirdikleri işbirliğinin bir örneğini daha düzenlenen fikir yarışmasıyla gösterdiklerini söyledi. İnönü Üniversitesinin son dönemlerde kent ile uyumu, birlikteliği, birlikte proje ve fikir üretme noktasında ciddi bir gayreti olduğunu belirten Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak Üniversite ile her alanda işbirliği yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Çakır, "Bu kente katkı sağlayacak, insana dokunabilecek projelerde birlikte çalışmak, birlikte proje üretmek önemli. Bugün birbirinden kıymetli öğrencilerimizin güzel emeklerini burada görüyoruz. Amacımız kentimizi daha yaşanabilir bir kent yapmaktır. Yapmış olduğumuz her projenin bir sanatsal yönünün, bir farkındalığının olması lazım. Bunun için de emek ve çaba sarf etmek gerekiyor. Hazırlanan projelerin hem mimari acıdan hem de işlevselliği bakımından kente değer katması gerekiyor. Temel amacımız öğrenci kardeşlerimizin eserlerine ve projelerine güzel fikirlerini yansıtmaları. İnşallah bu kente değer katacak güzel bir parkı oluştururuz. Karakavak Kent Parkına gelen insanlar dinlenme ve eğlenmelerinin yanı sıra eğitim, kültür ve sportif ihtiyaçlarını da bu parkımızda karşılama imkanı bulurlar. 270 dönüm alanın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Burada çok güzel eserlerin, düşüncelerin ve fikirlerin olduğuna inanıyorum. Kent için bu yaklaşımlarından dolayı başta Rektörümüz olmak üzere bölüm hocalarına ve projeleri hazırlayan öğrencilerimize tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Dereceye girenler altınla ödüllendirildi
Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye giren projeler gezilerek öğrencilerden projeler hakkında bilgiler alındı. Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlenen fikir projesi yarışmasına katkılarından dolayı Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Bülent Yılmaz ile bölüm hocalarına birer plaket verdi.
Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Karakavak Kent Parkı Fikir Projesi yarışmasında; 1. olan projeye 2 tam altın, 2. olan projeye 1 tam ve 1 yarım altın, 3. olan projeye ise 1 tam altın ödül verildi. Ayrıca, yarışmaya katılan diğer proje sahiplerine de çeyrek altın hediye edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, İnönü Üniversitesi bölüm başkanları, bölüm hocaları ile yarışmaya proje sunan öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

17.05.2017 17:58:51 TSI
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