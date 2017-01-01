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Başkan Alıcık gençlerin bayramını kutladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:59
Başkan Alıcık gençlerin bayramını kutladı
Başkan Alıcık gençlerin bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Alıcık, kutlama mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti; 19 Mayıs 1919'da başlayan, Yüce Milletimizin tüm fertlerinin göstermiş olduğu topyekun bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi ile meşakkatli bir süreç sonunda kurulmuştur. 19 Mayıs 1919 tarihi, Milletimizin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. İlk adımı 19 Mayıs 1919'da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Milli Mücadele'nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Büyük Önder Atatürk'ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata' sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, O'nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.
(MB-Y)

17.05.2017 17:59:27 TSI
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