YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı

Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında çevre ve sağlık alanlarında yapılan çalışmalara yönelik tanıtım programında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri ile Düzce'de faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulunun başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesinde Düzce Üniversitesi'nin 100 devlet üniversitesi arasından, 5 üniversite arasına girme başarısı gösterdiğine dikkat çekti.

Sağlık ve çevre alanlarında desteklenecek Düzce Üniversitesine, Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından ek bütçe ile ek insan kaynağı desteği sağlanacağını ifade eden Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi birimleriyle yapılan toplantılar sonucunda 60'a yakın proje önerisinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Proje önerileri arasından, YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Düzce Üniversitesi'nin istişareleriyle çevre konusunda Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanının, sağlık konusunda ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının belirlendiğini sözlerine ekledi.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan fındık, pirinç, patates ve son dönemde üretimi artan kivi gibi ürünlerin önemli bir ekonomik değer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı" projesinde; tarımsal ürün atıklarının değerlendirilerek katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürüleceğinin altını çizdi.

Sağlık konusunda ise bölgenin elverişli coğrafi yapısı, sağlık maliyetlerini düşürecek olması ve ilgi duyulan bir alan olması sebepleriyle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının belirlendiğini dile getiren Prof. Dr. Çakar, projenin hem Ar-Ge açısından, hem sertifikalandırılmış insan kaynağı açısından hem de sağlık turizmi açısından bölgeye büyük katkıları olacağını ifade etti. Bölgedeki endemik bitki zenginliğinin de değerlendirileceğine işaret eden Rektör Çakar, bu bitki türlerinin birçok ilacın ham maddesini oluşturduğunu belirterek hekimler kontrolünde yapılacak çalışmaların turizmden çiftçilere kadar birçok kesim için yeni fırsatlar oluşturacağını dillendirdi.

Sanayicilerle ticarileşme, Ar-Ge ve iş fikrinin yatırıma dönüşmesi konularında işbirliği yapmak istediklerini belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Düzce Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek sözlerine başladı. Projedeki en önemli hedefi, Düzce'nin coğrafi yapısıyla bilimin bütünleştirilmesi ve bu bütünleşmeye ekonomik boyut kazandırılması şeklinde açıklayan Çakır, bölgenin en önemli tarım ürünü olan fındığın ve diğer ürünlerin bilimsel çalışmalarla ekonomik değerinin yükseltilmesi önerisini paylaştı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren DTSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, projenin sürdürülebilir olması için ticarileştirme konusunun ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirerek maliyet ve pazar payı araştırmaları yapılmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise sanayicilerin, çevre ve sağlık konusundaki projeleri için Düzce Teknoloji Transfer Ofisine başvurabileceklerini söyleyerek ortak Ar-Ge projeleri yürütebileceklerini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur ise Üniversite-Sanayi İşbirliğini güçlendirmek adına firma ziyaretleri yaptıklarını belirterek gerçekleştirilen örnek projelerle ilgili bilgileri katılımcı firma temsilcilerine aktardı. Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Çalışmaların Tanıtım Programı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

(AY)



17.05.2017 18:01:35 TSI

NNNN

