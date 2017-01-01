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Üniversite de "Oyun Bizim İşimiz" etkinliği gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Oyun Bizim İşimiz" adlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Coşkun danışmanlığında Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında 7 Aralık Üniversitesinin halı sahalarında "Oyun Bizim İşimiz" adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, fakülte öğrencilerinin çoğunluğunun artık malzemelerle oluşturulan oyun düzeneklerinden faydalanması sağlandı. Oyun oynamanın her yaştaki bireyin temel ihtiyacı olduğu üzerinde durulan etkinlikte öğrenciler kurulan farklı oyun düzeneklerinde oynayarak gün boyunca eğlenceli zaman geçirdi.

(MAD-SD-Y)



17.05.2017 18:02:18 TSI

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