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Zeytin Hastalıkları ile Mücadele Birliği'nde başkan Aksoy

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:03
Zeytin Hastalıkları ile Mücadele Birliği'nde başkan Aksoy
Zeytin Hastalıkları ile Mücadele Birliği'nde başkan Aksoy

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Birliği'nin genel kurulu Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde yapılırken, Süleyman Aksoy başkan seçildi.
Oy birliği ile Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy birliğin yeni başkanı seçildi. Aksoy, yaptığı konuşmada, "Üreticilerin meselelerini biliyoruz. Birliğimiz zeytin mahsulünün her geçen yıl daha da kalitelenmesi, hastalıklarla ve zararlı haşeratlar tarafından zarar görmeden elde edilebilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir" dedi.
Komisyon üyeliklerine yapılan seçimlerin ardından zeytin ve hastalıkları ile ilgili sıkıntılar ele alındı.
(İA-MŞ)

17.05.2017 18:03:18 TSI
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