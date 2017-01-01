Öğrencilerden piyano resitali
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya Çınar Kolejinde geleneksel hale gelen Piyano Resitalinin bu yıl 3.'sü düzenlendi. Öğrencilerin piyonu resitali izleyenleri mest etti.
Yaşam Becerileri Orkestra Atölyesi öğretmenleri tarafından düzenlenen Piyano Resitalinde çınar öğrencileri profesyonel piyanistleri aratmazken resital veliler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.
Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken ekinlikte elde edilen gelirlerin köy okulunda okuyan öğrencilere bağışlanacağı öğrenildi.
(BT-SD-Y)
17.05.2017 18:03:35 TSI
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