alatyalı sporcu, Kick Boks Milli Takımına çağrıldı

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Malatyalı sporcu, Kick Boks Milli Takımına çağrıldı

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MALATYA (İHA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, Milli Takım Kick Boks Takımına, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Furkan Karakuş'u da kampa davet etti. Başta amatör spor kulüp ve sporcular olmak üzere Malatya'da sporun bütün branşlarına önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bünyesindeki Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile de önemli başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz ay Antalya'da yapılan uluslararası turnuvada bir 1.lik, bir de 2.lik elde ederek 18 madalya kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks takımı, şimdi de milli takıma sporcu gönderdi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupasına Türkiye de katılacak. Türkiye Kick Boks Federasyonu, Milli Takım Kick Boks Takımına, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Furkan Karakuş'u da çağırdı.

Antrenör Hasan Basri Karakuş, Furkan Karakuş'un 69 kg kategorisinde Türkiye adına yarışacağını belirterek, Türkiye'nin yanı sıra Furkan Karakuş'un da Dünya Kupası'da başarıyla döneceğine inandığını söyledi.

(BT-SD-Y)



17.05.2017 18:04:59 TSI

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