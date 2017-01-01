ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Heykel alanında bir başarı daha

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:05
Heykel alanında bir başarı daha
Heykel alanında bir başarı daha

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Heykel sanatında ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, küresel anlamda bir başarıya daha imza attı.
Çin'in Putian kentinde yerel yönetim ve Çin Heykeltıraşlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Açıkalan Heykel Yarışmasında Doç. Dr. İlker Yardımcı'nın projesi başarı ödülü kazandı. Düzce Üniversitesi öğretim üyesinin heykel projesi, yarışmaya uluslararası alandan katılan 1700 eserin halkoylaması ve uzman jüri seçimi ile büyük ölçekte uygulanacak 45 heykelden birisi oldu.
Temmuz ayı içerisinde yapımı gerçekleştirilecek olan heykel, Çin'de gelişmekte olan 100 kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim kriterlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucu birinci seçilen Putian kentine Ağustos ayında yerleştirilecek.
(AY)

17.05.2017 18:05:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rektör Çakar Paşaormanı İlkokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR PAŞAORMANI İLKOKULU KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINA KATILDI
Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE MEDYA DÜNYASI ANLATILDI
Düzce Üniversitesinde Medya Dünyası anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE MEDYA DÜNYASI ANLATILDI
İstanbul GGK'dan DTSO'ya ziyaret
YEREL

İSTANBUL GGK'DAN DTSO'YA ZİYARET
Oryantiring şampiyonası Düzce'de yapılacak
YEREL

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DÜZCE'DE YAPILACAK
Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı
YEREL

BAŞKAN MEHMET KELEŞ KADIN İSTİHDAMI ÖDÜLÜ ALDI
Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı
YEREL

KARADENİZ'DE KÜREK YARIŞLARI YAPILDI
Güreş salonu açılıyor
YEREL

GÜREŞ SALONU AÇILIYOR
üzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor
YEREL

ÜZCE KÜLTÜR MERKEZİ PERDELERİNİ IV. MURAT İÇİN AÇIYOR
Keçe ve nikah şekeri sergisi açıldı
YEREL

KEÇE VE NİKAH ŞEKERİ SERGİSİ AÇILDI
Oryantiring şampiyonası düzcede yapılacak
YEREL

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DÜZCEDE YAPILACAK
Ankara Caddesi düzenleniyor
YEREL

ANKARA CADDESİ DÜZENLENİYOR
Balığa gittikten sonra kaybolan kişi aranıyor
YEREL

BALIĞA GİTTİKTEN SONRA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Başkan Yemenici Sevgi evi çocuklarıyla bir arada
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ SEVGİ EVİ ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA
İstanbul caddesi hazırlanıyor
YEREL

İSTANBUL CADDESİ HAZIRLANIYOR
-Beyciler ve Darıca mahallelerinde asfalt çalışması başladı
YEREL

-BEYCİLER VE DARICA MAHALLELERİNDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Doğalgaz yatırımları hızlandırıldı
YEREL

DOĞALGAZ YATIRIMLARI HIZLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...