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Heykel alanında bir başarı daha



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Heykel sanatında ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, küresel anlamda bir başarıya daha imza attı.

Çin'in Putian kentinde yerel yönetim ve Çin Heykeltıraşlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Açıkalan Heykel Yarışmasında Doç. Dr. İlker Yardımcı'nın projesi başarı ödülü kazandı. Düzce Üniversitesi öğretim üyesinin heykel projesi, yarışmaya uluslararası alandan katılan 1700 eserin halkoylaması ve uzman jüri seçimi ile büyük ölçekte uygulanacak 45 heykelden birisi oldu.

Temmuz ayı içerisinde yapımı gerçekleştirilecek olan heykel, Çin'de gelişmekte olan 100 kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim kriterlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucu birinci seçilen Putian kentine Ağustos ayında yerleştirilecek.

(AY)



17.05.2017 18:05:28 TSI

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