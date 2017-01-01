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Gülendam Karlı yılın annesi seçildi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Anneler günü" programında işitme engelli Yüksekokul öğrencisinin annesi "Yılın annesi" olarak seçildi.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Songül Karlı'nın annesi Gülendam Karlı, düzenlenen programda Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafından yılın annesi seçildi. Yılın annesi seçilen Gülendam Karlı, kızının Üniversitede okuyabilmesi için Ankara'daki ev düzenini değiştirip Sungurlu'ya taşındı. Her gün kızını okula getiren Gülendam Karlı, ders bitene kadar bekliyor, dersler bitince kızını okuldan alıyor. Aynı zamanda fedakâr anne kızının başarılı olabilmesi için okul yöneticileri, öğretim elemanları ve kızının okuldaki arkadaşları ile sürekli iletişim halinde bulunuyor.

Düzenlenen programa torunu ile katılan yılın annesi Gülendam Karlı, kızının üniversitede okumayı çok istediğini, Sungurlu meslek yüksekokulunu ve okuduğu bölümü çok sevdiğini, zorluklara rağmen okulu bırakmak istemediğini, bu yüzden kızına destek olmak için ev düzenini değiştirip okulu bitene kadar Sungurlu'ya taşındığını söyledi.

Kızının eğitim hayatında okul yöneticilerinin, öğretim elemanlarının, yüksekokul engelli öğrenci birim temsilcisi Öğr. Gör. Özlem Bal'ın, diğer personelin ve öğrencilerin kendisine çok yardımcı olduklarını kaydeden Karlı, bu yüzden Hitit Üniversitesine minnettar olduğunu ifade etti.

Gülendam Karlı, böyle anlamlı bir günde kendisini "yılın annesi" olarak seçen Sungurlu Meslek Yüksekokulu yöneticileri ve personeline de teşekkür etti.

Sungurlu Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif tarafından hem "yılın annesi" seçilen Gülendam Karlıya hem de anne ve anne adayı olan kadın öğretim elemanlarına hediye ve çiçek takdim edildi.

(SŞ-BÖ)



17.05.2017 18:06:21 TSI

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