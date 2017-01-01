Çocuklar doyasıya eğlendi
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi'nin kurduğu oyun parkında çocuklar doyasıya eğlendi.
Altınova Belediyesi, bu yıl da çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için Vakıfbank İlkokulu bahçesine oyun grupları kurdurdu. Oyun alanlarından ilçe genelindeki tüm öğrenciler yararlandı. Altınova Belediyesi tarafından belirlenen plan çerçevesinde bulundukları okullardan alınarak Vakıfbank İlkokulu bahçesine getirilen öğrenciler, gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Patlak mısır, pamuk helva ve kağıt helva ikram edilen öğrenciler, eğlenceli yarışmalarla da birbirleriyle kıyasıya mücadele içerisine girdi. Başkan Metin Oral ve beraberindekiler, öğrencilere patlak mısır, pamuk helva ve kağıt helva ikram etti.
(MM-MŞ)
17.05.2017 18:06:42 TSI
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