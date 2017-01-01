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Ilıcalı, Emekliler için müracaat süresini uzattırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:07
Ilıcalı, Emekliler için müracaat süresini uzattırdı
Ilıcalı, Emekliler için müracaat süresini uzattırdı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Emekli Grubu Konut Projesi'nin müracaat süresi Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın girişimleriyle 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Emekli vatandaşları konut edindirme programı kapsamında 24 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulan TOKİ Konutlarının başvuru süresi Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın girişimleriyle 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldı. TOKİ Başkanıyla görüşerek emeklilerin konutlardan daha fazla istifade etmesi için başvuru süresini uzatan Ilıcalı "Erzurum Palandöken Mal Meydanı 3. Etap 'Emekli Grubu Konut Projesi' kapsamında inşa edilen konutlar, 24 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Emeklilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde yaptığımız girişimler sonucu müracaat süresi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Emeklilerimizin uygun koşullarda sunulan bu fırsattan istifade edeceği düşüncesi ile talebimizi uygun bulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının değerli yöneticilerine teşekkür ederim." dedi.
(ERZ-AT-Y)

17.05.2017 18:07:32 TSI
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