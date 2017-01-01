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İnegöl'de kampus havası esecek



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kampus çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mürsel Alper ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş, "Daha önce bir toplantı gerçekleştirmiştik. Biz İnegöl'ün müstakil bir üniversiteyi hak ettiğini, hatta bunun zamanı gelip geçtiğini bile düşünüyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey geçmiş değildir. Bir an evvel hamle yapmak lazım. Öncelikle 40 dönümlük alandan oluşan bu mevcut bünyeyi bizim üniversite standartlarına kavuşturmak gibi bir heyecanımız var. Bu noktada yaptığımız o işbirliği içerisinde o gün yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik bu maliyetin buradaki kurum ve kuruluşlar ve işadamlarımız arasında pay edilmesi noktasında bir konsensüs sağlamıştık. Gönlümüzün arzu ettiği, 2017-2018 eğitim öğretim yılına geldiklerinde öğrencilerimizin gerçekten bambaşka bir yerleşkeyle karşı karşıya kalmaları. Burada okuyan öğrencilerin sadece fakültedeki eğitim kalitesiyle değil, kampus içerisindeki tüm sosyal alanlarıyla heyecan duydukları bir ortam içerisinde yer almaları. En azından buna alt yapımızın çok müsait olduğunu, bu konuda ciddi bir potansiyelimizin olduğunu da burada vurgulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(SB-MŞ)



17.05.2017 18:08:57 TSI

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