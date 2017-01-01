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anavgat'ta otomobil ile motosiklete çarptı: 2 yaralı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:09
anavgat'ta otomobil ile motosiklete çarptı: 2 yaralı
Manavgat'ta otomobil ile motosiklete çarptı: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesinde Güner A.'nın kullandığı 07 YJV 54 plakalı motosikletle Ali Ş.'nin kullandığı 07 L 8699 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Güner A. ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve yola savrularak kafasını asfalta çarpan Ayzade K. A. yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor.
(AK-Y)

17.05.2017 18:09:07 TSI
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