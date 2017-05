YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TESKİ 2. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi'ne katıldı

TESKİ 2. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi'ne katıldı



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresine katıldı ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için stant açtı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresinde "Suya dair her şey" teması işlendi. Bu kapsamda, kongrede içme ve kullanma suları, ambalajlı sular kapsamında doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular, yüzme suları, yüzme havuzları, kaplıcalar, tarımsal amaçlı su kullanımı, atık sular, su ürünleri, su kirliliği, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar ile suyun yönetimi gibi konular farklı boyutlarıyla ve güncel gelişmeler ışığında ele alındı.

Uluslararası kapsamda düzenlenen kongreye başta sağlık bilimleri, su ürünleri, çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarında çalışanlar olmak üzere, akademisyenler, belediyeler, il özel idareleri, ambalajlı su üreticileri ve sanayicileri, su ürünleri üretici ve satıcıları, yüzme havuzu ve kaplıca işletmecileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesini yapanlar katıldı. Kongrede toplam 800 katılımcı yer aldı.



TESKİ'nin bildirisi en iyi 30 arasına girdi

Kongre süresince yapılan sunum ve bildiriler kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğünün 4 adet bildirisi yer aldı. TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının hazırladığı, Kimyager Çiğdem Sayıklı Şimşek'in sunumunu yaptığı, "Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Dambaslar ve Hasköy Mahalleleri Arsenik Sorunu ve Arıtma Sistemleri" konulu bildiri en iyi 30 bildiri arasına girerek Bilim Kurulu tarafından, 'The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE)'de yayınlanmak üzere seçildi. En iyi 30 bildiri arasına giren bildiriden dolayı Su ve Sağlık Kongresi yöneticileri tarafından bildiride emeği geçen TESKİ personeline Sözlü Bildiri Ödül Belgesi takdim edilerek teşekkür edildi. TESKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının hazırladığı Kimya Mühendisi Deniz Aktaş'ın sunumunu yaptığı "Tekirdağ İlinde Klorlama İşlemlerinin Yönetimi ve Sürdürülmesi" konulu bildiri Scopus, DOAJ, EbsCo gibi uluslararası indekslerde taranan "Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi"'nde yayımlanmak üzere seçildi.

TESKİ Genel Müdürlüğü kongrede yer alarak yaptığı bilimsel sunumlar ve açtığı stantta paylaştığı deneyimlerle Tekirdağ'ı temsil etti. Türkiye genelinde bulunan 30 büyükşehir belediyesinden yalnızca 5 tanesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak stant açtı. TESKİ'nin açtığı stantta yer alan portatif klor ölçüm cihazı, bilgilendirme broşürleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu günden bugüne yaptığı yatırım ve hizmetlerin derlendiği "Hizmette 1000 Gün" kitapçığı, yine TESKİ'nin kurulmasından itibaren hayata geçirdiği, "30 Ayda 30 Dev Proje" ve su tasarrufu amacıyla düzenlenen "1 lt Bakar mısınız" projesi kapsamında hazırlanan bez çantalar çok ilgi gördü.

